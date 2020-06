[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자]

◇포항시 (4급 8명)

※괄호는 현직

△남구청장 최규진(현 복지국장) △북구청장 조현국(맑은물사업본부장) △복지국장 도성현(의회사무국장) △지진특별지원단장 권혁원(환동해미래전략본부장) △의회사무국장 장숙경(평생학습원장) △맑은물사업본부장 김복조(자치행정국 자치행정과장) △푸른도시사업단장 이원탁(지진특별지원단장) △평생학습원장 양청직(감사담당관)

