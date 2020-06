동명대, ‘대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업’ 선정

대학 내 유휴 인프라 활용, 산학협력 플랫폼 구축

기업체질개선 도시혁신 선도 “5년 사업비 총 50억”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대가 대학혁신 연구단지 조성사업 대상으로 선정돼 지역기업과 도시 혁신을 이끄는 사업을 추진한다.

동명대는 부산시와 부산산업과학혁신원(BISTEP)의 대학혁신연구단지(I-URP) 조성사업에 선정됐다고 29일 밝혔다.

7월부터 5년간 총사업비 50억(시비25억, 대응25억)이 투입된다.

부산지역 대학 내 유휴 인프라를 활용해 산학협력 플랫폼 구축을 통해 지역기업의 체질을 개선하고 도시혁신을 선도하는 사업이다.

대학은 이 사업을 통해 부산시의 7대 전략 산업 중 미래수송기기와 지능형기계 산업 혁신 생태계를 구축해 새로운 시장을 주도한다는 계획이다.

IT·SW·서비스를 결합해 중소제조 생태계 개선으로 기업의 고부가가치 창출과 글로벌 경쟁력을 강화하고, 해당 분야의 기업지원을 통해 미래기술을 선도하는 I3 Factory 혁신 생태계 조성하는 것을 사업목표로 하고 있다.

동명대 산학협력단은 대학 내 대형 정부지원사업으로 구축된 해양플랜트 시뮬레이션 장비와 제조로봇 VR융합 기술장비를 활용하고 전체 3379.3㎡를 사업 추진을 위한 복합 공간으로 활용할 예정이다.

동명대 I-URP사업단 김기주 단장은 “이번 사업으로 공동활용 장비와 전용공간을 활용해 공동 R&D활동, 기술이전과 사업화로 참여기업의 고부가가치 창출은 물론 지역 일자리 창출에 기여할 것”이라고 말했다.

