이상직, 주식전량 이스타에 헌납…제주항공 "파악 中"

[아시아경제 유제훈 기자] 이상직 더불어민주당 의원이 자신과 가족이 보유한 주식 전량을 이스타항공에 헌납키로 했다. 하지만 인수주체인 제주항공은 이에 대해 "입장이 없다"며 관망하는 양상이다.

이 의원은 이날 오후 서울 강서구 본사에서 열린 이스타항공 기자회견에서 김유상 경영관리실장(전무)가 대독한 입장문을 통해 "창업자로서 가족회의를 열어 이스타홀딩스로 소유한 이스타항공 지분 모두를 회사 측에 헌납키로 했다"고 밝혔다.

최종구 이스타항공 대표는 이 의원의 지분 헌납에 대해 "경의를 표한다"면서 제주항공에 인수합병(M&A) 절차를 속히 이행해달라고 촉구했다. 최 사장은 입장문을 통해 "현재 이스타항공이 겪는 어려움의 일차적 책임은 우리에게 있지만 제주항공 역시 자유롭지 않을 것"이라면서 "최악의 상황이 현실화하면 제주항공도 책임을 피할 수 없다"고 전했다.

이번 발표에 따라 이스타홀딩스가 보유한 이스타항공 지분 38.6%는 실무적 절차를 거쳐 이스타항공에 귀속될 전망이다. 이스타홀딩스는 이 의원의 두 자녀가 지분 100%를 보유한 지주회사다.

이스타항공은 협상의 걸림돌이었던 체불임금 250억원과 관련해선 410억원 가량으로 추정되는 지분 매각대금을 활용해 해결하겠단 입장이다. 최 대표는 "이스타홀딩스가 회사에 주식을 헌납한 만큼 (M&A가 성사될 시) 매각대금이 회사로 들어오는 것으로 보면 된다"면서 "그것으로 (체불임금은) 해소될 것"이라고 전했다.

기타 타이이스타젯 지급보증(3100만달러) 등 인수선결조건은 대부분 해결된 상태라고 최 대표는 덧붙였다. 그는 "자세한 것은 (이스타홀딩스와 제주항공의 협상인 까닭에) 모르지만 두 가지 정도의 선결요건이 있는데 잘 해결된 것으로 안다"고 부연했다.

다만 제주항공 측은 이 의원의 지분헌납과 이스타항공 측의 M&A 이행 요구에 대해 침묵을 지키고 있다. 제주항공 한 관계자는 "기자회견에서 언급된 내용의 진의가 무엇인지 등을 파악 중"이라면서 "현재로선 별도의 입장은 없다"고 전했다.

