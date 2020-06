[아시아경제 이민지 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 23,500 전일대비 500 등락률 -2.08% 거래량 468,211 전일가 24,000 2020.06.29 15:30 장마감 close 는 29일 방위사업청과 전술입문용 훈련기 2차사업 관련 상품 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 6883억원으로 이는 매출액 대비 22%에 해당한다.

