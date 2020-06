[아시아경제 이민지 기자] 테라셈 테라셈 182690 | 코스닥 증권정보 현재가 2,950 전일대비 700 등락률 -19.18% 거래량 5,119,824 전일가 3,650 2020.06.29 14:35 장중(20분지연) close 은 29일 세종에코와 27억 규모로 의료기기 라파고 프리미엄-1 물품공급 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 21.9%에 해당한다. 계약종료일은 올해 12월 29일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr