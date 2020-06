훈육 목적으로 고양이 다리에 청테이프 감은 20대 검거

[아시아경제 김연주 인턴기자] 훈육을 목적으로 키우던 고양이 다리에 청테이프를 감아 못 움직이게 한 채 쓰레기 더미에 방치한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

대전 동부경찰서는 동물보호법 위반 혐의로 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 29일 밝혔다.

A씨는 지난 24일 자신의 주거지에서 새끼 고양이 다리에 청테이프를 묶어 가방 안에 넣은 뒤 동구의 한 초등학교 근처 쓰레기 투기 금지 구역에 방치한 혐의를 받는다.

생후 3개월 정도 된 고양이는 인근을 지나가던 동물보건사 손에 구조된 것으로 알려졌다.

다리에 감긴 테이프를 제거하는 과정에서 고양이 털과 피부가 손상된 것으로 파악됐다.

경찰 조사 과정에서 A씨는 이달 중순 고양이를 무료로 분양받아 키우고 있었으며, 자꾸 발로 할퀴어서 훈육 목적으로 이같은 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 파악됐다.

고양이는 동물병원에서 회복 중이다.

