'13년 표류' 인천로봇랜드 정상화하나?…정부, 사업계획변경 승인

주거·테마용지 비율 축소한 조성실행계획 변경안 승인

연내 개발·실시계획 승인 거쳐 2022년 착공…2024년 완공

[아시아경제 박혜숙 기자] 사업자 선정 후 13년간 표류하던 인천로봇랜드 조성사업이 산업통상자원부의 조성실행계획 변경 승인으로 정상화를 위한 발판을 마련했다.

인천시는 주거용지와 테마파크 용지 비율을 축소한 인천로봇랜드 조성실행계획 변경안이 산업부 승인을 받았다고 30일 밝혔다.

시는 당초 2012년 승인받은 조성실행계획이 주차장을 포함한 테마파크 면적이 57%, 도로·공원 등 기반시설을 포함한 비수익 부지가 83%에 달해 수익성을 높이고자 2018년 11월 산업부에 변경안을 제출했다.

하지만 주거용지와 테마파크 비율이 높아 로봇산업 육성 취지에 맞지 않고 경남로봇랜드와 형평성 문제도 있다는 이유로 변경 승인을 받지 못했다.

이에 따라 시는 테마파크를 포함한 유원시설은 34만㎡에서 16만㎡로 축소하고, 주거용지 4만 3000㎡는 아예 없애는 대신 로봇 산업 진흥시설 용지를 늘리는 방향으로 변경안을 수정해 산업부 심사를 통과했다.

시는 사업계획 변경안 승인에 따라 올해 안에 경제자유구역법에 의한 개발·실시계획 승인 등 행정절차를 밟고 인천도시공사, 인천테크노파크, ㈜인천로봇랜드와 사업추진 협약을 체결할 계획이다. 이어 내년까지 로봇랜드 마스터 플랜 용역, 기반시설·공익시설 설계 용역을 거친 뒤 2022년 착공, 2024년 완공을 목표로 하고 있다.

시는 사업비 7124억원을 들여 서구 청라국제도시(원창동) 76만 9000㎡ 부지에 로봇타워, 로봇 연구개발센터, 로봇 테마파크 등을 건립하며 4차 산업혁명과 첨단 신기술을 접목한 로봇 산업 클러스터를 조성할 방침이다.

시는 앞서 2017년 23층 규모 로봇 타워와 5층짜리 로봇 연구개발 센터를 준공했으나, 나머지 시설은 민간투자 유치에 실패하며 사업 추진에 진전이 없었다. 인천시는 2007년 경남 마산과 함께 정부로부터 로봇랜드 조성 지방자치단체로 선정됐다.

인천시는 로봇랜드 사업이 완료되면 인천 로봇 기업이 현재 60개에서 400개로 늘어나고 고용도 430명에서 6000명으로 증가해 국내 로봇산업의 혁신 거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

시 관계자는 "2017년 1단계로 준공된 로봇 타워와 연구개발 센터의 기업 입주율이 95%에 달하는 등 인천로봇랜드에 대한 기업들의 관심이 큰 만큼 국내 주요 앵커기업 유치활동에 전력을 쏟을 것"이라며 "로봇산업 활성화를 통해 청라국제도시를 포함한 서구지역의 자족성을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr