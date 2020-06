"코로나19 확산-봉쇄 반복 시 올해 세계 GDP 21.8조달러 증발"

美 브루킹스연구소, 객원연구원인 워릭 매키빈 호주국립대 교수 시나리오별 분석 보고서 게재

올해·내년 각 두차례 코로나19 확산 및 모두 봉쇄 조치 시행 시 올해 최악 경제 전망

봉쇄 조치 제한적으로 취한 경우 확진자 수 큰 폭 증가 예상

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 올해와 내년에 두 차례씩 확산하고 경제활동 등을 전부 봉쇄할 경우 올해 세계 각국의 국내총생산(GDP)이 21조8000억달러(약 2경6223조원)나 감소할 수 있다는 전망이 나왔다.

국제통화기금(IMF)은 현재 코로나19 감염 추세 등을 감안해 올해와 내년을 통틀어 GDP 감소 폭을 12조5000억달러로 예상했지만, 최악의 경우에는 올해에만 이보다 훨씬 큰 규모로 경제적 타격을 입을 것이라는 얘기다. 아직 코로나19 백신과 치료제가 개발되지 않은 상황에서 사태가 지속되면서 경제에 큰 충격을 줄 수 있다는 것으로 해석된다.

이 같은 전망은 28일(현지시간) 브루킹스연구소가 최근 홈페이지에 게재한 워릭 매키빈 호주 국립대 교수 등이 작성한 보고서에서 나왔다. 브루킹스연구소 객원 연구원으로 활동 중인 매키빈 교수는 코로나19가 거시 경제에 미치는 경제적 여파를 6개의 시나리오로 분석했는데, 내년까지 4차례의 대유행과 봉쇄 조치를 최악의 상황으로 가정한 것이다.

시나리오는 ▲올해와 내년 중 코로나19 확산 횟수와 봉쇄 조치 시행 여부 ▲2021년 이후 재확산 여부 등을 6가지 경우로 나눠 마련됐다. 전 시나리오를 통틀어 올해 세계 실질 GDP는 코로나19 여파로 14조7337억~21조7820억달러 감소할 것으로 전망됐다.

올해 최악의 경제적 타격을 주는 시나리오는 네 번째(표 참고)로, 올해와 내년 중 각 두 차례씩 확산이 발생하고 모두 봉쇄 조치가 이뤄지는 경우다. 그나마 2021년 이후 코로나19 확산이 없다고 봤을 때 올해에만 실질 GDP 기준 21조7820억달러가 감소할 것으로 예상됐다. 세계은행이 2018년 말 세계 GDP를 85조9308억달러로 집계한 점을 고려하면 25.3%에 해당하는 규모다.

다만 코로나19가 올해는 두 차례, 내년에는 한 차례, 2021년 이후 한 차례 확산한다고 가정하고 봉쇄 조치는 기존에 취한 올해 한 차례에 그치는 다섯 번째 시나리오를 현실적인 안이라고 보면 올해 GDP 감소 폭은 17조2666억달러로 전망됐다. 올해부터 2025년까지 누적 GDP 손실은 다섯 번째 시나리오의 경우 35조3600억달러로, 네 번째 시나리오의 25조8226억달러보다 10조달러가량 더 큰 것으로 전망됐다. 단기적으로는 봉쇄 조치가 더 큰 타격을 주고, 장기적으로는 2021년 이후 코로나19 재확산 공포가 경제에 악영향을 준 것으로 풀이된다.

주요 국가별로는 최악인 네 번째 시나리오를 기준으로, 미국의 올해 GDP가 코로나19 발생 이전 제시됐던 전망치보다 17.68% 감소할 것으로 예상됐다. 중국은 9.48%, 한국은 8.03% 줄어들 것으로 내다봤으며 독일은 15.28%, 브라질은 22.35% 감소할 것으로 예상됐다. 현실적인 안인 다섯 번째 시나리오를 적용하더라도 미국과 일본, 독일, 브라질은 모두 10%대 감소 폭을 기록했고 중국은 -7.86%, 한국은 -6.27%를 기록할 것으로 예상됐다.

고용률은 네번째 시나리오에서 미국은 코로나19 이전 예상치에 비해 20.93%, 중국은 5.95%, 독일은 16.52% 각각 줄어들 것으로 전망됐다. 한국은 5.65% 감소할 것이라고 내다봤다.

맥키빈 교수는 보고서에서 시나리오별 감염자와 사망자수 전망치도 제시했다. 경제적인 측면에서는 강력한 봉쇄 조치가 더욱 큰 타격을 미쳤지만, 감염 규모에서는 반대 현상이 나타났다. 강력한 봉쇄를 가정한 네번째 시나리오에서는 미국의 올해 확진자 수가 240만명, 내년에 120만명으로 예상됐다. 반면 올해와 내년 중 단 한차례 봉쇄 조치만 취한 다섯번째 시나리오에서는 확진자가 올해 560만명, 내년 800만명으로 크게 늘어날 것으로 내다봤다.

현재 미국의 확진자 수는 이미 254만명을 넘어섰다. 도널드 트럼프 행정부가 경제활동을 유지하겠다는 의지가 커 봉쇄 조치를 다시 취하지 않을 가능성이 크다. 이에 따라 다섯번째 시나리오대로 확진자 수가 급등할 가능성을 배제할 수 없다.

보고서를 쓴 맥키빈 교수는 "코로나19 재확산에 대해 봉쇄 조치를 취하는 것이 옳은가, 사람들이 장기간 사회적 거리두기를 해야하는가 하는 질문은 아직까지 답을 찾지 못했다"면서 "지금의 핵심은 엄청난 경제 충격과 함께 어떻게 경제를 여느냐와 경제가 코로나19 이후 어떻게 세계에 적응할 것인가 하는 점"이라고 말했다. 이어 "글로벌 차원의 제도적 설계는 성공의 핵심"이라면서 "국가 차원에서 정책을 설계하고 실행해야 하지만, 예측 가능한 부분에 있어서는 국가간에 더 큰 협력이 필요하다"고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr