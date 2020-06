[아시아경제 유제훈 기자] 한국공항공사는 행정안전부에서 실시하는 2020년 재난관리평가에서 우수기관으로 선정, 대통령 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.

재난관리평가는 325개 재난관리책임기관을 대상으로 기관의 안전관리 조직과 전문인력, 매뉴얼 및 자원의 효율적 관리·운영 등을 종합평가하는 것으로 공공기관 재난 대응 수준을 종합검사한다.

한국공항공사는 공통부분, 예방부분, 대비부분, 대응부분 등 모든 항목에서 우수등급을 받았다. 앞서 공사는 지난 2018년부터 올해까지 3년 연속으로 재난관리평가 우수기관으로 선정된 바 있다.

손창완 한국공항공사 사장은 "재난으로부터 최상의 안전과 서비스를 제공해 국민의 생명과 재산을 보호하고, 신종 코로나바이러스감염증 환경에 대응할 수 있는 신개념의 비대면 안전관리 방안도 지속적으로 강구해 나갈 것"이라고 밝혔다.

