[클릭 e종목]"케어랩스, 올해 영업이익 70억원 최대 실적 전망

[아시아경제 유현석 기자] 한국투자증권은 국내 1위 비대면 의료 서비스 플랫폼 '굿닥'을 운영 중인 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 21,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 21,450 2020.06.29 00:00 장중(20분지연) close 에 대해 올해 사상 최대 실적 성장이 기대된다고 29일 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

오태완 한국투자증권 연구원은 29일 리포트에서 케어랩스에 대해 "해외로 사업 확장 중"이라며 "올해 실적은 매출액 780억원, 영업이익 70억원을 기록할 전망"이라고 밝혔다. 해당 수치는 창사 이래 최대 수준으로, 케어랩스는 지난 1분기 매출 189억원, 영업이익 19억원으로 전년 동기 대비 각각 13.9%, 114.3% 가량 성장했다.

한국투자증권은 장기적으로 케어랩스 '굿닥'의 신사업인 원스톱 접수 시스템 보급이 확대되며 모바일, 키오스크 광고 및 전자 처방전 수수료가 점진적으로 증가해 갈 것으로 기대했다. 또한 영업이익률이 높은 뷰티케어 플랫폼 바비톡의 태국 등 해외진출로 추가적인 성장 모멘텀 역시 확보할 전망이라고 분석했다.

