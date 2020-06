대림, 7월 평택에 e편한세상 비전 센터포레 분양

[아시아경제 임온유 기자] 대림산업은 경기 평택시 용이동에 들어서는 ‘e편한세상 비전 센터포레’를 내달 분양한다고 29일 밝혔다. 용죽도시개발 사업지구에 마지막으로 공급되는 신축 아파트다. 올해 안에 오픈 예정인 스타필드 안성의 반경 2km 내에 위치한 스타필드 생활권 단지이기도 하다.

e편한세상 비전 센터포레는 지하 1층~지상 27층, 6개동, 총 583가구 규모로 지어진다. 타입별 가구 수는 전용면적 기준 ▲ 74A㎡ 258가구 ▲ 74B㎡ 71가구 ▲ 84㎡ 254가구다. 남향 위주로 구성되며, 전 가구는 수요선호도가 높은 84㎡이하 중소형 평면으로만 구성된다.

◆용죽지구의 풍부한 생활 인프라=e편한세상 비전 센터포레가 들어서는 용죽지구 일대는 입지적으로 탁월한 가치를 지니고 있다. 단지 앞뒤로 배다리생태공원과 용죽공원 등 공원을 품은 단지로 주거 쾌적성이 높으며, 현촌초등학교 및 용이중학교가 도보권에 위치해 교육환경도 우수하기 때문이다. 또한 단지 반경 2km내에 평택시청, 대형마트, 영화관, 보건소 등 다양한 생활인프라가 자리하고 있어, 편리하고 풍부한 생활 여건을 자랑한다.

교통 여건도 우수하다. 인근의 안성IC를 통해 경부고속도로를 쉽게 이용할 수 있어 수도권 주요 도심을 비롯해 전국 광역 도시로의 우수한 접근성을 갖추고 있다. 단지 바로 옆으로는 평택동부고속화도로가 2024년 개통될 예정인데, 북으로는 용서고속도로, 남으로는 천안-평택 민자고속도로로 연결될 계획이다.

단지가 들어서는 평택시는 굵직한 개발호재가 이어지고 있어 미래가치가 높은 곳으로 꼽히고 있다. 우선 삼성전자 평택 2공장 투자 계획이 수립되면서 지역 내 산업 시설이 추가 조성될 예정으로 직주근접이 가능한 배후주거지로도 각광받는다.

◆대림산업만의 ‘C2하우스’ 평면=또한 e편한세상 비전 센터포레는 대림산업만의 라이프스타일 혁신평면 C2하우스를 비롯해 다양한 특화 설계가 적용될 예정이다.

C2하우스란 내력벽을 최소화함으로써 가구 구성 및 기호에 맞게 공간을 구성할 수 있도록 한 설계 구조와 수납 극대화 등 입주자의 주거 편의성을 위해 대림산업이 선보인 특화 평면이다. 현관에는 대형 팬트리가 적용되며, 세탁과 건조가 한 공간에서 이루어질 수 있도록 설계되는 등 공간활용도를 높였다.

대림산업은 지난해 새로 개발한 C2하우스 평면을 신규 분양 단지에 적용해 조기 완판을 기록하며 큰 호응을 얻은 바 있다. 특히 하남 감일지구에 공급됐던 ‘감일 에코앤 e편한세상’은 평균 63대 1, 최고 599대 1의 높은 청약 경쟁률을 기록하며 C2하우스의 인기를 증명했다. 미분양의 무덤이라 불리던 경남 거제에서도 1000가구가 넘는 대단지가 1달만에 완판을 기록하는 등 분양 시장을 들썩이게 만든 바 있다.

분양관계자는 “용죽지구에 마지막으로 공급되는 새 아파트로 탁월한 입지여건은 물론 미래가치도 높아 일찌감치 일대 수요층의 많은 관심이 이어져왔다”며 “특히 브랜드 리뉴얼을 통해 한층 완성도를 높인 e편한세상의 새로운 브랜드 아이덴티티가 적용되는 만큼 앞으로 용죽지구 일대를 대표할 랜드마크 단지로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

