대한제국에 온 파란눈 군의관의 100년 전 부산은?

‘카메라 든 헝가리의사 보조끼 데죠, 1908’ 특별전

부산근대역사관에서 7월3일~10월4일 사진·기행문

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 군함을 타고 대한제국에 온 헝가리 군의관의 카메라에 담긴 찰라들이 100년의 세월을 지나 찾아온다.

부산시 부산근대역사관은 7월 3일부터 10월 4일까지 2020년 특별교류전 ‘카메라 든 헝가리 의사 보조끼 데죠, 1908’을 연다.

이번 전시는 헝가리대사관, 헝가리문화원, 서울역사박물관과 부산근대역사관이 양국 간 문화 교류 활성화를 위해 마련한 특별전이다. ‘헝가리 부다페스트 홉 페렌츠 동아시아박물관(Ferenc Hopp Museum of Asiatic Arts, Budapest)’이 소장하고 있는 보조끼 데죠가 촬영한 대한제국 관련 사진을 3층 기획전시실에서 선보인다.

보조끼 데죠(Boz?ky Dezs?,1871~1957)는 오스트리아·헝가리의 군의관으로 군함 프란츠 ‘요제프 1세’호를 타고 대한제국으로 들어와 제물포(인천), 서울, 거문도, 부산을 차례로 방문했다.

방문하는 도시들의 모습을 사진과 글로 남기며 당시 대한제국의 상황을 기록했다. 이번 전시에선 그가 남긴 사진과 기행문을 그의 여정을 따라 살펴본다. 외국인의 눈에 비친 대한제국을 조명해보는 것이다.

1층 로비에서는 ‘대한제국(1897~1910) 부산풍경’이라는 주제로 사진전도 연다. 대한제국 시기 부산의 근대시설, 관청, 학교, 부산항 등의 모습이 담긴 사진을 통해 외세의 침략 가운데서도 근대화를 위해 노력한 근대도시 부산의 모습을 엿볼 수 있는 전시다.

최정혜 부산근대역사관장은 “이번 특별교류전은 외국인의 시선을 통해 본 대한제국 주요 도시들의 풍경과 그동안 잘 알려지지 않았던 대한제국 시기 부산의 모습을 만날 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

관람 시간은 매주 화요일~일요일 오전 9시부터 오후 6시까지이며 관람료는 무료이다. 코로나19 예방을 위해 시간당 15명씩 부산근대역사관 홈페이지를 통해 온라인 예약을 받아 전시 관람을 진행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr