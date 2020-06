[아시아경제 온라인이슈팀] 로드걸 임지우가 몸매관리 비결을 공개했다.

최근 임지우는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 임지우는 기지개를 펴는 듯한 포즈로 필라테스를 하고 있는 모습이다. 이를 본 팬들은 "기지개하는 줄 알았어요" "환상적으로 넘 예쁘고 아름다워요"라며 큰 호응을 보냈다.

한편 임지우는 앞으로의 계획에 대해 아직 대회 날짜가 잡히지 않았다며 "아직 일정이 확정되지 않더라도 언제든 케이지에 올라갈 수 있도록 준비를 하고 있어야 한다”고 말했다.

