도로공사 서여주주유소, 숙소 인테리어 전면 리모델링

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 이천지사 서여주주유소(양평 및 마산방향)는 종사자들의 복지 향상 및 생활 환경 개선을 위해 전면적인 숙소 리모델링 공사를 마무리했다고 29일 밝혔다.

서여주주유소는 내부 벽지, 바닥재 등 인테리어를 개선하는 한편 공기청정기를 업그레이드, 쾌적한 분위기로 숙소를 쇄신했다.

김진수 주유소 소장은 "근무자에 대한 복지가 고객 서비스로 이어진다는 판단에 따라 여름철을 앞두고 숙소 개량작업을 마쳤다"면서 "정기적인 종사원 면담을 통해 환경 개선작업을 끊임없이 진행하고 있다"고 강조했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr