[아시아경제 임춘한 기자] 여야가 28일 제21대 국회 원구성을 위한 막판 협상에 나섰지만 최종 합의에 이르지 못했다.

김태년 더불어민주당·주호영 미래통합당 원내대표는 이날 오후 박병석 국회의장 주재로 회동을 가졌지만 끝내 이견을 좁히지 못했다.

한민수 국회 공보수석은 "양당 원내대표 회동에서 원 구성과 관련돼 진지하게 협의했고 상당한 의견 접근이 있었다"며 "합의는 되지 않았다"고 밝혔다. 그러면서 "내일 오전에 국회의장 주재로 회동을 갖고 최종 결정을 할 것"고 말했다.

