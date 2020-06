[기민한 전자이야기]가전업계 새 화두, 에너지 효율을 잡아라

[아시아경제 이기민 기자] ‘기민한 전자이야기’는 전자·기계제품, 장치의 소소한 정보를 기민하게 살펴보는 코너 입니다. 광고, 뉴스에 자주 등장하는 따끈한 신상품, 이제는 추억이 된 제품, 아리송한 제품·업계 용어와 소식까지 초심자의 마음으로 친절하게 다뤄드리겠습니다.

몇 년 전부터 시작된 신(新)가전 전쟁에 이어 최근에는 ‘에너지 소비 효율 잡기’가 가전업체들 사이에서 화두입니다. 정부가 지난 3월 하순부터 진행하고 있는 으뜸효율 가전 구매비용 환급사업 때문인데요. 전력 소모를 줄이면서도 성능을 유지·개선한 제품으로 소비자들을 사로잡기 위한 업체들의 경쟁이 치열합니다.

으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업은 산업통상자원부와 한국에너지공단이 에너지효율이 우수한 가전제품을 살 때 30만원 한도 내에서 구매가격의 10%를 돌려주는 사업입니다. 저효율 에너지소비구조를 바로잡기 위한 에너지 효율 혁신전략의 일환으로 추진되고 있습니다.

괜히 가전 업계의 화두라는 말이 나오는 게 아닙니다. 산업부의 최근 발표에 따르면 으뜸효율 가전제품 구매비용 환급사업이 시행 3개월 만에 사업예산 1500억원의 73%에 해당하는 1102억원을 집행한 것으로 집계됐습니다. 온라인 홈페이지를 통해 접수된 환급신청 건수는 89만6695건이죠. 환급 신청 시 제출된 구매영수증 기준 제품 구매총액은 1조1613억원에 이릅니다.

산업부와 함께 사업을 진행하고 있는 에너지공단에 따르면 이달 23일 기준 삼성전자, LG전자, 위니아딤채, 위니아대우, 쿠쿠전자, 쿠첸, 오텍캐리어 등 국내 주요 가전제품 제조업체의 이 사업 기간 동안 매출액(1조5430억원)이 지난해 같은 기간(6629억원) 대비 약 2.3배 늘었습니다.

현재 정부는 3차 추가경정예산이 국회를 통과하면 사업 규모를 현행 1500억원에서 4500억원으로 3배 확대할 계획입니다. 사업 대상인 가전은 현재 ▲냉장고 ▲김치냉장고 ▲에어컨 ▲세탁기 ▲냉온수기 ▲전기밥솥 ▲진공청소기 ▲공기청정기 ▲TV ▲제습기 총 10가지입니다.

냉장고, 에어컨, TV 등 이미 사업 대상인 가전 뿐만 아니라 최근에는 의류 건조기 분야에서도 1등급 경쟁이 진행되고 있습니다. 아직 의류 건조기는 으뜸효율 가전 품목에 포함되지 않았는데요. 최근 건조기 에너지 효율 1등급 인증을 받는 업체들이 늘면서 추후 적용될 것이라는 전망이 나오고 있습니다.

에너지 효율 1등급 건조기 시장은 삼성전자가 선점한 상황입니다. 삼성전자는 지난 3월 14kg, 16kg 의류 건조기를 출시한 데 이어 최근 소용량인 9kg 신제품을 내놨습니다.

LG전자도 1등급 에너지효율을 갖춘 16kg 용량 ‘트롬 건조기 스팀 씽큐’ 신제품을 선보이며 대응에 나섰습니다. 두 회사 뿐만 아니라 위니아대우도 최근 10kg 건조기로 에너지공단에서 1등급 에너지효율 인증을 받았습니다. 의류 건조기를 제조·판매 하고 있는 SK매직 등도 에너지 효율 1등급 건조기 개발을 진행 중인 것으로 알려졌습니다.

기존 제품군들의 차별화도 눈에 띕니다. LG전자는 이달 중순께 업계 최초로 에너지 효율 1등급을 받은 상업용 스탠드 에어컨을 국내 출시했고, 삼성전자도 28일 삼성전자는 에너지 효율 1등급의 QLED TV를 선보였습니다.

정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복과 소비진작을 위해 이달 26일부터 7월 12일까지 ‘대한민국 동행세일’을 열면서 가전업체의 경쟁도 한층 더 고조되고 있는데요.

삼성전자는 으뜸효율 가전제품을 사는 경우 기존의 10% 환급 외 추가 혜택을 증정하고 있습니다. 또 행사 모델을 구매하는 소비자를 대상으로 추첨을 진행해 8K QLED TV, 비스포크 냉장고, 그랑데 AI 건조기 등 경품도 제공하고 있습니다. LG전자는 올해 상반기 히트 상품 특별전을 열고 특정 모델을 한정 수량 판매하는 중입니다. 위니아딤채는 으뜸효율 가전구입시 금액대별 최대 20만 포인트를 지급하는 행사를 진행하고 있습니다

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr