정부, 프로스포츠 경기에 관중 입장 제한적 허용

[아시아경제 이진규 기자] 프로스포츠 경기에서 관중 입장이 제한적으로 허용될 전망이다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 28일 서울정부청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 현황 브리핑에서 "사회적 거리두기 1단계에서 방역 수칙을 철저히 준수한다는 전제 하에 스포츠 행사에 관중이 제한적으로 입장할 수 있다"고 밝혔다.

중대본은 이날 코로나19 유행의 심각성에 따라 '사회적 거리두기'의 단계를 1∼3단계로 구분하기로 하고, 현행 '생활속 거리두기'는 1단계에 해당한다고 밝혔다.

이에 따라 프로 야구와 축구, 골프 등 프로스포츠 경기에 조만간 관중 입장이 가능해진다. 프로스포츠 관련 단체들은 경기장 수용 규모의 30% 안팎에서 관중을 입장시키고, 앞으로 코로나19 사태 추이를 살펴 단계적으로 입장 인원을 늘려나갈 것으로 보인다.

한편 코로나19 사태가 악화돼 사회적 거리두기가 2단계로 상향 조정되면 관중 동원은 금지된다. 2단계에서는 실내 50인 이상, 실외 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 사적·공적 목적의 집합·모임·행사가 금지되는 행정명령이 내려지는 만큼 프로스포츠 경기는 무관중으로 진행된다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr