코로나19? 부산항의 안전은 ‘유튜브’로 계속된다

부산항만공사, 부산항 근로자 안전 집합교육을 ‘온라인 강좌’로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA)가 부산항의 안전사고 예방을 위해 매년 실시하던 안전교육을 코로나19 확산 방지를 위해 온라인으로 바꿔 추진한다.

BPA는 부산항의 안전문화 정착과 현장 근로자들의 안전의식을 드높이기 위해 2000여명의 항만 근로자들을 대상으로 해마다 안전교육을 해 왔다.

코로나19가 장기화되면서 집합교육으로 실시하던 안전교육을 유튜브를 통해 온라인 교육으로 전환해 언제 어디서든 PC와 핸드폰 등으로 편리하게 참여할 수 있도록 했다.

교육방법은 유튜브에서 ‘부산항만연수원’ 채널을 검색해 필요한 교육에 참여하면 된다. 교육과정은 하역 근로자 기본 안전, 본선 작업 준비 및 안전 승하선 방법, 안전한 본선 선적(라싱) 작업 등 업종별·작업별 안전에 관한 내용으로 총 24개의 교육동영상이 제공된다.

교육자료는 근로자들이 지켜야 할 안전수칙, 사고 예방법 등 현장에서 활용할 수 있는 사례를 중심으로 구성됐다. 각각 15분 정도 분량으로 원하는 교육을 적절히 마칠 수 있도록 업로드돼 있다.

남기찬 부산항만공사 사장은 “안전한 부산항을 조성하기 위해 항만근로자의 안전이 가장 중요하므로 앞으로 안전과 관련된 다양한 교육의 기회를 온라인상으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

