신봉선 "'개그콘서트' 복귀 후 성적 부진…후배들로부터 위로 받아"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 신봉선이 KBS 2TV '개그콘서트' 종영에 대한 심경을 전했다. 이어 후배들에 대한 애정을 드러냈다.

28일 신봉선은 자신의 SNS에 장문의 글을 게재했다.

그는 "'개그콘서트'를 복귀해서 예전 만큼 성적이 안 나와서 힘들어도 후배들과 하는 코너들로 인해 많은 위로가 됐습니다"라고 작성했다.

이어 "복귀하지 않았더라면 이 친구들을 모르고 지나쳤겠구나… 선배로서 부족한 점도 많았을 텐데… 이해해줘서 너무 고마워"라고 감사를 표했다.

그러면서 후배들을 향해 "얘들아. 한 명 한 명 모두 각자 자리에서 열심히 살다가 좀 더 발전한 모습을 우리 또 만나자"고 애정을 드러냈다.

신봉선은 글과 함께 KBS 2TV '개그콘서트' 속 자신의 모습이 담긴 방송 캡처 사진들을 여러 장 함께 올렸다.

한편, 신봉선은 2005년 KBS 20기 공채 개그맨으로 데뷔했다.

1999년부터 시작된 '개그콘서트'는 지난 26일 1050회를 끝으로 21년 만에 막을 내렸다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr