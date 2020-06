공영홈쇼핑, 3040 주축 인재발탁 핵심부서 배치

경영전략, 식품상품, 방송제작 30대 실장 파격 인사

여성 관리자 지난해 말 대비 25%로 확대

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑이 핵심부서 실·팀장에 30~40대를 주축으로 하는 인사를 단행했다. 비대면(언택트) 시대에 맞춰 제2의 창업수준으로 젊은 인재들을 대거 배치한 것이다.

공영홈쇼핑은 중요 직책이라 할 수 있는 경영전략실, 식품상품실, 방송제작실의 실장 직에 30대 후반, 4급 과장들을 발탁·임명했다고 28일 밝혔다. 여성 관리자도 대거 등용했다. 경영기획팀, 품질보증팀, 마케팅팀, 영상디자인팀, 스튜디오디자인팀 등 그동안 남성 중심의 직책으로 여겨졌던 자리에 4급 여성 과장들을 배치했다.

공영홈쇼핑의 관리자는 지난해 말 기준 총 44명 중 여성이 7명으로 16%에 불과했으나, 이번 인사를 통해 총 52명 중 남성 39명, 여성 13명으로 25%가 됐다. 공영홈쇼핑 관계자는 "코로나19 전과 후의 사회가 급격히 변화하고 있다"며 "언택트 시대에 맞는 젊은 리더, 디지털 인재를 키우는 회사로 지속적인 변화에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

