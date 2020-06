런닝머신에 마사지기까지···'홈족'에 달라진 신세계百

6월 1~25일 애슬레저룩 매출 23% ↑

[아시아경제 차민영 기자] 외출을 자제하고 실내 생활이 대세로 떠오르면서 건강한 ‘집콕’에 대한 관심도 커졌다. 운동과 힐링 등 셀프 케어에 관심 많은 이른바 '홈족'이 증가하는 추세다.

28일 신세계백화점에 따르면 6월 1일부터 25일까지 애슬레저룩 매출은 지난해 같은 기간보다 23.4% 신장했다. 같은 기간 일반 패션 장르는 -7.8% 신장률을 기록했다.

실제 헬스장 등 공용 운동시설 방문 어려워지면서 자연스럽게 집에서 즐기는 홈트레이닝을 시작한 사람도 늘었다. 소셜네트워크서비스(SNS)인 인스타그램에서 '#홈트' 게시물은 100만건이 넘는다. '#홈트레이닝' 혹은 '#hometraining' 등 유사 해시태그까지 더하면 200만~300만건을 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

신세계백화점은 이 같은 홈족을 위해 오는 29일부터 내달 12일까지 ‘워라밸 페어’를 개최한다. 우선 홈트레이닝을 위한 요가매트부터 여러 헬스기구 등을 백화점에서 직접 체험한 후 구매할 수 있다. 본점, 강남점, 센텀시티 등 주요 점포 이벤트홀과 각층 본 매장에서 다양한 브랜드 행사와 팝업을 진행한다.

본점에서는 7층 이벤트홀에 팝업을 마련해 다양한 운동기구와 마사지 용품들을 선보인다. 평소에 백화점에서는 볼 수 없던 런닝머신부터 실내용 바이크 등을 체험용 공간에서 경험할 수 있게 했다. 신관 1층에서는 7월 3일부터 23일까지 다이슨 뷰티랩을 통해 스트레이터 등 신상품을 선보인다. 대표 상품은 테크노짐 리클라인 포르마, 툰투리 러닝머신, 휴테크 카이 안마의자, 파나소닉 초음파 피부관리기기 등이다.

워라밸 페어를 위한 인플루언서 라이브 방송도 있다. 애슬레저 브랜드 ‘아보카도’는 홈트레이닝으로 유명한 요가 강사 이이슬과 협업해 상품을 소개하는 SNS 방송을 준비했다. 의류 브랜드 ‘젝시믹스’도 요가 강사 황아영과 강남점 매장서 방송을 진행한다.

신세계에서 단독으로 판매하는 제품도 만날 수 있다. ‘뮬라웨어’는 신세계만을 위한 상품으로 플레어 팬츠 원플러스원(1+1), 워터레깅스 등을 판매한다. 아보카도 역시 빈티지 프리렉 탱크, 워터레깅스도 준비했다. 젝시믹스는 단독 특가로 아사나링, 루프밴드, 요가매트타올 등을 포함한 ‘홈트레이닝 세트’를 판매한다.

또한 광주, 경기, 영등포, 의정부점 행사장에서는 ‘크록스’ 균일가전을 만날 수 있으며, 하남, 충청점은 ‘언더아머’ 특가전을 선보인다. 이번 워라밸 페어는 온라인몰인 SSG닷컴에서도 기획전으로 함께 즐길 수 있다.

신세계인터내셔날의 라이프 스타일 브랜드 ‘자주’에서도 최근 애슬레저 라인을 출시했다. 자주의 애슬레저 라인은 프리미엄 운동복에 버금가는 기능성 및 활동성, 착용감은 물론 일상복으로도 손색이 없는 디자인이 특징이다. 가격은 반팔 티셔츠, 레깅스, 점퍼류 등이다.

최문열 신세계백화점 패션담당은 “건강에 대한 관심이 그 어느 때보다 커진 요즘, 홈트레이닝과 홈케어를 아우르는 워라밸 페어 행사를 마련했다”며 “다양한 상품과 팝업으로 고객들의 수요를 선점하고 안전한 쇼핑 환경을 조성할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

