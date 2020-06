경기도, 참전명예수당 24만원 이달말까지 지급…전년比 9만원 인상

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '참전명예수당'을 이달 말까지 모두 지급한다. 도는 앞서 참전명예수당을 15만원에서 24만원으로 9만원(60%) 올렸다.

도는 국가를 위해 희생ㆍ헌신한 6ㆍ25 및 월남전 참전유공자 예우를 위해 2016년부터 도내 거주 국가보훈처 등록 참전 유공자에 대해 '참전명예수당'을 지급하고 있다.

도내 참전유공자는 6만1681명으로 전국 광역 지방정부 중 가장 많다. 도는 이번 인상을 위해 지난해 보다 55억원이 증액된 156억원의 예산을 편성했다.

도 참전명예수당은 연간 1회 지급되며, 별도 신청 없이 해당 주소지 시ㆍ군에서 이달 말까지 지급된다.

도 관계자는 "참전명예수당 인상은 참전유공자 예우 강화를 위해 반드시 필요한 사안이라 역대 최대 예산을 편성했다"며 "참전명예수당 인상뿐만 아니라 다양한 사업들을 발굴해 전국 최고의 예우를 할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

