무진장소방서, 소소심과 완강기 체험 연계

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 무진장소방서는 체험형 교육을 통해 재난 대응능력을 함양시키기 위해 소소심과 완강기 사용법을 연계하여 소방안전교육을 추진한다고 밝혔다.

지난해엔 군민 12,736명(미취학 3,331명, 초등생 2,822명, 중고생 839명, 성인 4,922명, 노인 712명, 장애인 및 외국인 기타대상 110명)을 소방안전교육을 실시했다.

그동안 코로나19로 전면 중단되었던 소방안전교육이 코로나 대응체제가 생활방역으로 전환되면서 빈틈없는 방역체계를 구축 후 소방안전교육을 재개하여 활기를 띠게 되었다.

또한, 각종 화재등 위기상황 시 완강기를 사용해 탈출 중에 추락으로 인한 부상등 인명피해가 잇따라 발생함에 따라 무진장소방서는 2020년 완강기 체험장을 설치완료하여 소방안전교육 프로그램을 강화하였다.

박덕규 무진장소방서장은 “군민의 생명과 안전을 지키기 위해 안전을 습관화하고 타인의 안전을 배려할 수 있는 안전문화 정 위해 앞으로도 체험위주의 소방안전교육을 확대하면서 안전의식을 정립하는 데에 노력하겠다”고 전했다.

