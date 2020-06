EU 등 국제사회 코로나19 치료제와 백신 개발에 8.3조 추가로 기부

누적 모금액 159억유로 모여

메르켈, 마크롱 등 지원 약속

백신과 치료제 개발 및 보급 지원

화상 회의 후 팝스타 온라인 공연

[아시아경제 나주석 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 치료제 개발, 보급을 위해 국제사회에서 61억5000만 유로(약 8조3000억 원)가 추가로 모였다.

27일(현지시간) 유럽연합(EU) 행정부 격인 집행위원회는 이날 비정부기구(NGO) '글로벌 시티즌'과 연 코로나19 국제적 대응을 위한 화상 '약속 정상회의'에서 추가 모금액 규모를 발표했다. EU집행위가 발표한 금액에는 유럽투자은행(EIB)이 약속한 49억 유로(약 6조6000억원)이 포함됐다.

유나잇 포 아워 미래(Unite for Our Future) 공연 일부 캡처 영상

이번에 추가로 자금 기부 약속이 이어짐에 따라 백신과 치료제 개발, 보급을 위해 약속된 모금액은 159억유로가 됐다

이번 회의에는 앙겔라 메르켈 독일 총리는 물론 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 각국 지도자 등이 참석했다. EU집행위는 이번 행사에 40개국이 참석했으며, 상당수가 세계보건기구(WHO) 등에 대한 지원을 발표했다.

화상 회의 후에는 액션 스타 드웨인 존슨이 진행하고 마일리 사이러스, 저스틴 비버, 샤키라, 제니퍼 허드슨, 콜드플레이, 어셔 등이 참여하는 공연 유나잇 포 아워 미래(Unite for Our Future)를 했다. 공연 시황은 유튜브 등을 통해 볼 수 있다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr