'공부가 머니' 남승민 "멘토 설운도와 알게 된 지 4년"…설운도 "힘들 땐 날 불러라"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 남승민이 선배 가수인 설운도에게 자신의 자작곡에 대한 조언을 구헀다. 이에 설운도는 진심어린 조언과 함께 남승민을 격려했다.

26일에 방송된 MBC '공부가 머니'에서는 남승민이 멘토이자 스승인 선배가수 설운도를 만났다.

이날 방송에서 남승민은 "처음 알게 된 지 4년 됐다. 마산에 국화축제에 오셨을 때 만났다"고 선배 가수 설운도와 인연을 소개했다.

남승민과 반갑게 인사한 설운도는 "네가 잘 돼서 너무 좋다. 안 그래도 네 걱정을 좀 했다"고 말했다.

남승민은 "싱어송라이터가 되기 위해 노력하고 있는데 어려워서 조언을 구하고 싶다"고 털어놨다.

이에 설운도는 "악기는 뭘 배우고 있나"고 물었다. 이에 남승민은 "피아노를 하고 있다"면서 "작곡은 최근에 해둔 곡이 있다"라며 자신의 자작곡을 최초로 공개했다.

남승민의 자작곡을 들어본 설운도는 "처음 곡을 쓰면 기승전결이 안 맞는 경우가 많다"면서도 "너는 거의 전문가적으로 했다"고 호평했다.

그는 "가사가 순수해서 너랑 잘 맞는다. 멜로디도 사람들이 좋아할 것 같다"고 칭찬했다.

그러면서도 설운도는 "편곡이 좀 평범하다. 슬픈 가사에는 곡을 좀 밝게 붙이는 게 좋다. 전주를 좀 더 강하게 하면 네 노래가 좀 더 돋보일 것" 이라고 조언했다.

설운도는 "최대한 많은 멜로디와 가사를 느끼면 곡을 쓸 때 도움이 된다"면서 "모든 상황에 대한 스토리를 담아둬야 한다"고 설명했다.

그는 "곡을 쓸 때 그 스토리를 떠올리면 된다"라며 "나는 유명대학에 나와서 곡을 쓴 사람이 아니다. 그러니까 너도 할 수 있다. 나같은 사람도 한다"고 겸손하게 조언했다.

이 모습을 본 윤일상은 "싱어송라이터로서 할 수 있는 모든 조언을 다 해주셨다. 말씀대로만 하면 된다"고 덧붙였다.

설운도는 "내가 객지 생활을 하면서 가장 그리웠던 건 멘토였다"라며 "네가 힘들 때 항상 나를 불러라. 네가 힘들 때 누군가를 부를 수 있다는 건 축복받은 일"이라며 후배를 챙기는 모습을 보였다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr