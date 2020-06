'MZ세대 겨냥' 패션·뷰티업계 콜라보 열풍

[아시아경제 조유진 기자] 패션·뷰티업계가 'MZ세대(밀레니얼+Z세대)' 공략을 위해 콜라보레이션 상품들을 연이어 출시하고 있다. 소비를 통해 재미를 찾고 이색적인 경험을 추구하는 MZ세대의 소비 트렌드에 주목해 브랜드 간 협업에 집중하고 있다.

글로벌 라이프스타일 전문기업 그리티는 1020세대를 위한 ‘키스리퍼블릭·카카오프렌즈’ 콜라보 언더웨어 상품을 선보인다.

이는 11번가와 맺은 ‘온라인 매출 활성화 사업 협약(JBP)을 통해 전략 상품을 개발한 것으로 이번 출시 상품은 11번가에서 단독으로 론칭한다. 키스리퍼블릭은 1020대 젊은 소비자들을 타깃으로 한 그리티의 자사 브랜드로, 트렌디하고 캐주얼한 디자인 컨셉의 데일리 언더웨어다.

그리티가 11번가와 함께 출시한 콜라보 언더웨어는 ‘국민 캐릭터’로 잘 알려진 ‘라이언’, ‘어피치’, ‘네오’ 등이 그려진 남녀 언더웨어 총 33종이다. 출시를 기념해 최대 81% 할인된 가격에 판매한다.

11번가를 통해 판매하는 이번 콜라보 언더웨어는 지난해 연 매출이 120억에 이르는 그리티의 베스트셀러 언더웨어인 감탄브라 스타일의 최적의 편안함을 선사하는 신상들을 중심으로 데일리 및 운동할 때 입기 좋은 스포츠브라, 캐미솔과 속바지 등 다양한 이너웨어 제품들로 구성됐다.

구매 고객들을 위해 전 상품 무료 배송 혜택을 제공하며, 오는 28일까지 행사기간 동안 11번가 20% 할인쿠폰, T멤버쉽 11%할인 등 구매 혜택도 누릴 수 있다.

생활문화기업 LF의 질스튜어트스포츠는 올해로 100주년을 맞은 젤리 브랜드 '하리보'와 협업한 제품을 출시했다. 이번 협업 컬렉션은 '즐거운 휴가'를 콘셉으로 질스튜어트스포츠의 스포티한 감각과 하리보의 귀여운 감성이 조화롭게 어우러진 것이 특징이다.

이번 협업을 위해 질스튜어트스포츠는 하리보 젤리 형태, 글꼴, 패키지를 위트있는 로고 디자인과 개성있는 패턴 및 프린팅으로 활용했으며, 하리보를 상징하는 다채로운 색상을 제품에 입혀 젊은 감각을 강조했다. 협업 라인은 티셔츠, 모자, 양말, 샌들, 슬리퍼로 의류부터 잡화에 이르기까지 다양한 아이템으로 구성됐다.

학생복 전문 브랜드 스쿨룩스는 교복업계 최초로 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 브랜드 협업을 위한 파트너십을 체결하고 ‘디즈니 콜라보 문구세트 3종’을 출시했다.

이번에 선보인 문구세트 3종은 ▲데스크매트(3종), ▲인덱스스프링노트(3종), ▲L홀더(4종) 등 실용적인 아이템으로 구성됐으며, 미키 마우스, 곰돌이 푸, 어벤져스, 토이 스토리 등 디즈니의 인기 캐릭터와 콘텐츠를 활용한 디자인이 특징이다.

뷰티 브랜드 에뛰드가 선보인 ‘디즈니 어썸 파티 컬렉션’은 사랑스러운 디즈니 캐릭터들의 매력을 담은 메이크업 컬렉션으로 깜찍한 용기와 신 제형이 특징이다.

메인 제품인 ‘젤리 무스 틴트’는 오뚝이 형태의 용기 디자인으로 마치 캐릭터들이 살아 움직이는 듯한 생동감을 느낄 수 있어 소장 욕구를 자극한다. ‘젤리풀 블러밤’은 4종의 쿠션과 3종의 메이크업 베이스로 구성됐으며, 시원한 젤리 텍스처로 구성된 메쉬 타입의 밤으로 촉촉하게 발리면서도 보송하게 마무리된다.

‘러블리 쿠키 블러셔’는 부드러운 파우더 블러셔다. 더불어 출시되는 ‘제로 피지 드라잉 파우더’는 들뜸 없이 케어 해주는 노세범 파우더다. 또한, 블러셔-파우더-브론저 모두 다용도로 사용할 수 있는 ‘3-in-1 페이스 브러쉬’와 보드랍고 폭신한 사용감의 캐릭터 ‘쿠션 퍼프’도 함께 출시될 예정이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr