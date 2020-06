[골프토픽] 매카시, 코로나19 확진 "동반자 컬리도 기권"

[아시아경제 노우래 기자] ○…데니 매카시(미국ㆍ사진)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 발목이 잡혔다.

미국프로골프(PGA)투어는 27일(한국시간) "전날 개막한 트래블러스챔피언십에 출전했던 매카시가 코로나19 양성 반응을 보여 기권했다"고 발표했다. 1라운드에서 버디만 3개를 낚아 공동 22위로 무난하게 출발했지만 2라운드를 앞두고 코로나19 양성 반응 진단 결과를 접한 뒤 라운드를 포기했다. 매카시와 같은 조로 경기한 버드 컬리(미국)는 코로나19 검사에서 음성이었지만 기권을 선언했다.

PGA투어는 최근 3개 대회를 치르는 사이 코로나19 확진을 받은 선수가 3명으로 늘었다. 찰스슈와브챌린지에서는 확진 선수가 없었으나 지난주 RBC헤리티지에서 닉 와트니(미국)가 첫 코로나19 양성 선수가 됐다. 이번 트래블러스챔피언십 개막을 앞두고는 캐머런 챔프(미국)가 코로나19 확진 판정을 받았다. 캐디가 코로나19 양성 반응을 보인 브룩스 켑카(미국)와 그래엄 맥도웰(북아일랜드)은 불참했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr