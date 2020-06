[아시아경제 이동우 기자] ㈜두산은 다음 달에도 산업차량BG 인천공장에서 8일간 생산을 중단한다고 26일 공시했다.

생산 중단 일자는 다음달 1, 2, 3, 7, 13, 14, 20, 31일 등 8일이다. 노조창립기념일인 6일도 생산을 중단한다. 앞서 인천공장은 이달 초에도 8일간 멈췄다.

㈜두산은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 상황에서 적정 재고 유지를 위한 일시적인 생산 조정 및 노조창립기념일 전후 휴무 시행"이라고 밝혔다.

다만 산업차량BG 인천공장에만 국한된 것으로 전자BG와 모트롤BG 등 ㈜두산의 다른 사업부서는 모두 정상 조업한다.

㈜두산은 "생산 재개 예정일까지 적정 재고를 확보하고 있어 영업 활동에는 영향이 없다"고 밝혔다.

