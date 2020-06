한전 "하반기로 전기요금 체계 개편 연기"

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,450 전일대비 150 등락률 +0.78% 거래량 2,454,982 전일가 19,300 2020.06.26 15:30 장마감 close 이 하반기로 전기요금 체계 개편을 연기했다. 지난해 공시를 통해 올 상반기에 추진하기로 했었다.

한전은 26일 열린 이사회에서 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산과 유가 변동성 확대 등 변화한 여건을 반영해 전기요금 체계 개편안을 마련, 하반기 중 가능한 한 이른 시일 내정부 인허가를 받기로 결정했다"고 밝혔다.

앞서 한전은 지난해 6월 올 상반기까지 전기료 개편 방안을 마련하겠다고 공시했다.

한전은 월 200kWh 이하 사용 가구에 대해 월 최대 4000원을 할인해주는 필수사용량 보장 공제를 폐지 또는 축소하고, 계절별·시간대별로 요금을 차등화하는 주택용계절·시간별 요금제 도입 등을 추진해왔다.

올 들어 코로나19 사태로 가정과 산업계 전반이 어려움을 겪으면서 개편 논의는 탄력을 받지 못했다. 산업계에선 오히려 전기요금을 깎아달라고 요구하는 상황이다.

2018년 2080억원, 2019년에는 1조2765억원의 영업적자를 냈지만, 올 1분기 국제유가 하락 덕에 깜짝 흑자를 낸 것도 전기요금 개편 논의에 힘을 뺐다.

