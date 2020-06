전북, 농민생존권 보장 위한 ‘농민기본소득 도입’…목소리 커질 듯

[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북에 농민 생존권 보장 취지의 ‘농민기본소득’ 도입을 위한 시동이 걸린다.

농민기본소득전국운동본부와 기본소득전북네트워크가 주최하는 농민기본소득을 위한 전북지역 간담회가 오는 30일 전주 중부비전센터 글로리아홀에서 진행된다.

최근 코로나19로 기인한 ‘기본소득 도입’ 논의가 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 농민단체 등도 농민기본소득 도입을 요구하는 목소리를 키우고 있다.

지난 2월18일 서울에서 농민기본소득전국운동본부가 출범한데 이어 6월23일 농민기본소득 입법 100만인 서명운동 선포식이 진행됐다.

강원도와 경남 등에서도 농민기본소득운동본부 결성이 이뤄져 조직적인 대응을 예고하고 있다.

일부 지자체에서도 제도 도입을 위한 수순을 밟아가고 있다.

실제 경기도가 기본소득 사회실험의 첫 단계로 ‘농촌지역 기본소득 사회실험’ 설계용역을 추진 중이다.

도는 설계용역을 통해 실험마을 선정기준과 지급금액, 인원수 등 구체적인 방안을 10월 말까지 제시하고 내년부터 사전 실태조사를 거쳐 기본소득을 지급할 계획이다.

전북 역시 농민단체 등이 중심이 돼 농민기본소득 도입을 위한 마중길을 구축할 태세다.

농민기본소득전북운동본부 관계자는 “이날 간담회는 전북에서 농민기본소득을 어떻게 실현시킬 수 있을지 고민하는 자리가 될 것”이라며 “농민기본소득제 도입을 본격 추진하겠다”고 말했다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr