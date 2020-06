성윤모 산업통상자원부 장관과 조성욱 공정거래위원회 위원장을 비롯한 주요 참석자들이 26일 서울 송파구 롯데백화점 잠실점에서 열린 '코리아패션마켓 개막식'에서 행사 시작을 알리는 제막을 제거하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.