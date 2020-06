경찰, '대북전단 살포' 박상학 대표 집·사무실 압수수색 시도…신병확보(종합)

[아시아경제 이관주 기자] 대북전단 살포 활동을 해온 박상학 자유북한운동연합 대표의 집과 사무실에 대해 경찰이 전격적인 압수수색에 나섰다. 경찰은 영장 집행을 막던 박 대표의 신병도 확보했다.

26일 경찰에 따르면 서울지방경찰청 보안수사대는 이날 오전 서울 송파구에 있는 박 대표의 집과 사무실에 수사관을 보내 압수수색 영장 집행을 시도했다. 경찰 관계자는 "박씨의 활동 중 법에 저촉되는 부분이 있는지 확인하기 위한 자료 확보 차원"이라고 이유를 설명했다.

다만 박 대표가 현관문을 잠근 채 나오지 않으면서 대치하는 상황이 벌어졌다. 박 대표는 "변호인을 부르겠다"며 경찰의 영장 집행을 지연시킨 것으로 전해졌다. 이에 경찰은 박 대표의 신병을 확보했고, 이후 본격적인 압수수색에 나설 것으로 보인다.

박 대표는 앞서 22일 경기 파주시 월롱면 덕은리에서 대북전단을 보냈다고 주장한 바 있다. 실제 이들이 살포한 것으로 추정되는 대북전단이 강원 홍천군에서 발견되면서 경찰이 사실관계 확인에 나선 상태다.

경찰은 이미 박 대표와 페트병에 쌀을 담아 북한 쪽으로 보내던 그의 동생 박정오 큰샘 대표 등을 입건했다. 이달 11일 통일부가 대북전단을 살포한 탈북민단체를 남북교류협력법ㆍ해양환경관리법ㆍ공유수면 관리 및 매립에 관한 법률ㆍ항공안전법ㆍ옥외광고물법 위반을 비롯해 형법상 이적죄 등으로 경찰에 수사를 의뢰한 데 따른 것이다. 이번 압수수색 대상에는 큰샘 사무실도 포함된 것으로 알려졌다.

경찰은 대북전단 살포 행위에 대해 엄정 대응 입장을 수차례 밝혔다. 민갑룡 경찰청장은 최근 기자간담회에서 "북한을 자극하는 물건을 보내 북한이 위협하는 국민 불안 요인이 실제 발생하는 것을 막기 위해 비상경계령을 내리고 방지 체제를 가동 중"이라며 "파악된 사실에 따라 법적으로 처벌할 수 있는 법리검토를 심도 있게 하고 그에 따라 엄정하고 신속하게 조치를 해 나가겠다"고 강조한 바 있다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr