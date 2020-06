SK이노, 美 조지아주와 배터리 2공장 투자 협약식

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 136,500 전일대비 2,500 등락률 +1.87% 거래량 340,293 전일가 134,000 2020.06.26 10:26 장중(20분지연) close 은 25일(현지시간) 미국 조지아 주정부와 전기차 배터리 2공장 설립을 위해 9억4000만달러 규모의 투자 협약식을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 SK이노베이션은 2공장에서 연간 11.7GWh의 배터리를 생산하게 된다. 2공장 착공은 다음 달이며 완공은 2023년 예정이다.

앞서 SK이노베이션은 지난 4월 이사회를 통해 미국 내 제2 전기차 배터리 공장 건설을 위해 7억2700만달러(약 8900억원) 출자를 결정한 바 있다.

전기차 배터리의 안정적 공급과 사업의 본원적 경쟁력 확보를 위해 최대 50억달러까지 투자할 계획이다. 이는 최태원 SK그룹 회장이 2018년 11월 미국 워싱턴DC에서 개최된 'SK의 밤' 행사에서 "(북미에서) 6000여개의 일자리를 만들 수 있는 최대 50억달러 투자 프로젝트"라고 밝힌 생산시설 확보의 2단계에 해당되는 사업이다.

SK이노베이션은 조지아주의 1·2공장이 완공되는 2023년이면 미국에서만 1년에 21.5GWh 규모의 생산 능력을 갖추게 된다. 글로벌 생산 규모는 71GWh에 달하게 된다.

