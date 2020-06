시디즈, 아기의자 신제품 '앉음마 의자' TV광고 영상 공개

[아시아경제 김종화 기자]퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 '시디즈'가 아이의 성장과 앉는 행태에 따라 변형이 가능한 아기의자 신제품 '몰티'의 첫 TV 광고 영상을 26일 공개했다.

이번 광고는 '앉음마 의자'라는 콘셉트로 아이가 처음 앉기 시작하는 0세부터 7세까지 아이의 성장과 함께하며 좋은 자세를 만들어주는 몰티의 특장점을 담아냈다. 시디즈는 걸음마 이전에 아이가 처음 스스로 앉기 시작하는 행위를 '앉음마'라는 새로운 개념으로 제시하며, 신생아부터 영유아기에 좋은 자세를 안정적으로 잡아줄 수 있는 의자의 중요성을 강조했다.

광고는 생애 처음으로 앉기 시작하는 아이의 모습을 시작으로, 아이가 앉기 시작하면 근육과 관절이 자리를 잡기 시작하기 때문에 걸음마만큼 앉음마가 중요하다는 메시지를 전달한다. 또 아이 성장에 따라 플로어시트에서 하이체어, 책상의자까지 단계별로 사용하는 모습을 보여주며 아이와 함께 자라는 몰티의 특징을 직관적으로 전달했다.

시디즈의 몰티는 사용 기간이 짧은 기존 범보의자나 유아 식탁의자와 달리, 전용 이너시트와 의자 다리 길이를 교체해 플로어시트부터 하이체어, 책상의자까지 3가지 형태로 변형할 수 있어 오래 사용할 수 있는 신개념 아기 의자다. 아이의 성장 발달과 행태에 따라 다양한 세트 구성과 옵션을 선택 가능해 0세부터 7세까지 모든 신체 사이즈와 체형에 최적으로 맞출 수 있다.

시디즈 관계자는 "이번 광고는 앉음마라는 새로운 개념을 통해 아이가 처음 앉는 순간부터 성장하는 과정을 늘 함께 한다는 몰티의 차별화된 가치뿐 아니라 영유아기 바른 자세 형성의 중요성을 알리는 것에 주력했다"면서 "TV 광고를 시작으로 몰티를 통해 앉음마의 중요성을 알리는 다양한 캠페인을 전개할 것"이라고 말했다.

한편, 시디즈는 몰티 론칭을 기념해 오는 28일(일) 오후 8시, 연예계 대표 육아맘인 개그우먼 정주리와 함께 네이버 라이브 커머스 채널 '셀렉티브'에서 '몰티 얼리버드 특가 라이브 기획전'을 선보인다. 방송이 시작되는 오후 8시부터 자정까지 단 4시간 동안 제품 구성에 따라 최대 38%의 할인된 금액으로 몰티를 구매할 수 있다. 방송 중 고객과 실시간으로 소통할 수 있는 다양한 이벤트는 물론 구매 고객을 위해 마련한 최대 10만원 상당의 푸짐한 사은 혜택까지 마련됐다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr