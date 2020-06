[아시아경제 손선희 기자] 청와대는 25일 정의용 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회를 열고 한반도 긴장고조를 방지하기 위한 노력을 계속해 나가기로 했다고 밝혔다.

청와대는 이날 NSC 상임위 회의 직후 보도자료를 통해 상임위원들이 최근 북한 정세에 대한 논의를 나눴다며 이같이 밝혔다.

아울러 "연내 환경조사가 완료될 예정인 주한미군기지의 반환 절차 추진현황을 점검하고, 반환 절차가 원만히 진행될 수 있도록 미국 측과 적극 협의해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

