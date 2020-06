또 다른 안산 유치원서도 식중독 유증상자 나타나…역학조사 중

[아시아경제 강주희 인턴기자] 안산 상록구의 한 유치원에서 집단 식중독 사고가 발생한 가운데, 같은 구의 또 다른 유치원에서도 원아, 교사가 식중독 증상을 보여 보건당국이 역학조사에 나섰다.

안산시는 상록구 A 유치원에서 원아 8명, 교사 1명이 노로바이러스로 의심되는 식중독 증상을 호소해 보조식과 검체, 유증상자에 대한 조사를 벌이고 있다고 25일 밝혔다.

A 유치원에서는 지난 22일 첫 유증상자가 발생한 이후 이날까지 증상을 호소하는 원생과 교사가 차례로 늘어나고 있는 것으로 확인됐다.

해당 유치원에는 167명의 원아가 재원 중이며, 교직원·조리 종사자 28명이 근무 중인 것으로 파악됐다.

상록구 보건소 관계자에 따르면, A유치원은 집단 식중독이 발생한 B유치원과는 10km 정도 떨어져 있으며, 식자재 공급 등에서는 연관이 없는 것으로 전해졌다.

보건당국은 A유치원에 대한 역학조사를 진행 중이며, 아직 폐쇄 명령 등은 결정되지 않은 것으로 전해졌다.

앞서 집단 식중독이 발생한 상록구 B 유치원에서는 지난 16일 이후 식중독 증상을 호소하는 원생과 교사 등이 이날까지 100명 안팎으로 늘어난 것으로 확인됐다.

이 가운데 일부는 합병증인 용혈성요독증후군(HUS·일명 햄버거병) 증상을 보이는 것으로 조사됐다.

