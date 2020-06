롯데백화점 전주점, ‘Exciting 스포츠 박람회’ 연다

26일부터 30일까지 6층 행사장

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 전주시 백제대로에 위치한 롯데백화점 전주점이 26일부터 30일까지 6층 행사장에서 여름맞이 ‘Exciting스포츠 박람회’ 행사를 진행한다고 25일 밝혔다.

백화점에 따르면 이번 행사는 파트너사와 함께 ‘대규모 박람회’ 대전으로 진행돼 나이키, 아디다스, 크록스, 컨버스 등 스포츠 상품군으로 구성된 총 10억 원의 물량이 대 방출된다.

최근 얼어붙은 유통 경제에 활력을 불어 넣고자 연 ·이번 행사는 여름 인기 상품을 최대 60% 할인 판매하며, 상품 구매 뿐 만 아니라 룰렛 경품 이벤트 및 구매 고객 상품권 증정 등 쇼핑 혜택 강화에 초점을 뒀다.

이외에도 균일가 상품을 파격적인 가격으로 만나볼 수 있다.

행사 시작 이후 27일~28일은 “룰렛 경품 이벤트” 체험이 진행된다. 전문 사회자와 함께 룰렛을 즐기며, 다양한 경품을 받을 수 있는 Fun이벤트 이다.

6층 행사장외에 5층 스포츠 매장에서는 6월 정기세일을 맞이해 아디다스 오리지널, 리복, 스케쳐스 등 10~20만 원 이상 구매 시 10% 사은 행사도 진행 한다.

롯데백화점 전주점 김학기 팀장은 “상품 행사와 더불어 고객들이 직접 체험해 볼 수 있는 ‘익사이팅 박람회’를 준비 하면서 고객들이 선호하는 스포츠, 애슬레져, 스트리트 캐주얼 브랜드 초특가 상품 행사를 준비했다”며 “특히 본격적인 여름 시즌이 다가오는 만큼 최근 트렌드를 반영한 레트로 패션 등 쇼핑 경험을 할 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.

