▶전인성(경민엔지니어링 전무)씨 별세, 전수미·형탁씨 부친상, 이현주씨 시부상, 이영호(넥슨 홍보실 부실장)씨 장인상 = 25일 오전 8시, 서울 신촌세브란스병원 장례식장 11호실, 발인 27일 오전 8시30분. 02-2227-7547

