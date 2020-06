'코로나19 피해집중' 대구·경북, 2분기도 제조업생산 ↓

한국은행 2020년 6월 지역경제보고서

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해가 집중된 대구·경북권 제조업 생산 감소세가 2분기(4∼6월)에도 이어진 것으로 나타났다. 다만 대구ㆍ경북권을 비롯해 수도권, 제주권의 전체 경기 하락 정도는 1분기보다 다소 둔화했다.

한국은행은 지역본부 15곳이 각 권역 내 업체와 유관기관 등을 관찰한 결과를 담은 '지역경제보고서'를 25일 공개했다.

생산 부문별로 경기 동향을 살펴보면 2분기 중 제조업 생산은 수도권, 대구ㆍ경북권, 강원권에서 전분기 수준의 감소세가 이어졌다. 동남권, 충청권, 호남권은 감소 폭이 확대됐다. 특히 수도권의 경우 완성차 공장이 가동을 멈춘 자동차와 주요 업체의 액정표시장치(LCD) 생산시설이 축소된 디스플레이가 줄어들면서 전체적으로 소폭 감소했다.

대구ㆍ경북권에서는 자동차 부품, 철강, 휴대폰 등이 대내외 수요가 급격히 둔화하면서 생산이 감소했다. 강원권에서는 의료기기가 대면영업 제약 및 글로벌 홍보 차질로, 유제품이 학교 휴교기간 장기화로 급식용 우유 소비량이 줄면서 각각 감소했다. 동남권은 자동차 및 부품이 수출 급감으로 감소한 가운데 기계장비와 철강도 국내외 전방산업 수요가 위축되며 부진했다.

서비스업 생산을 보면, 호남권이 도소매업, 숙박음심점업을 중심으로 소폭 증가로 전환한 가운데 나머지 모든 권역에서는 감소 폭이 1분기보다 줄었다.

대구ㆍ경북권은 정부 지원책으로 도소매업 생산이 다소 증가했으나 대면 거래 기피에 따른 주택거래 위축으로 부동산업 생산이 줄었다. 수도권은 코로나19의 세계적인 확산으로 국제선 운항이 사실상 중단되면서 항공운송이 부진했고, 부동산업도 감소했다.

수요 부문별로 살펴보면 2분기 중 소비는 코로나19 확진자가 상대적으로 많았던 수도권과 대경권이 전 분기 수준에 머물렀다. 동남권, 충청권, 호남권, 강원권이 소폭 증가했고, 제주권은 관광업 침체에 따른 소득 여건 악화로 소폭 감소했다. 제주권을 제외한 대부분 권역에서 승용차 개별소비세 인하, 재택근무ㆍ원격수업확대로 자동차, 가전제품 등 내구재가 소폭 늘었다. 정부, 지방자치단체의 소비 활성화 정책과 사회적 거리 두기 완화로 음식료품, 위생용품 등 비내구재 소비도 늘었다.

설비투자는 전 분기 수준을 이어간 호남권과 제주권을 제외하고, 나머지 권역에서 모두 줄었다. 강원권은 숙박업이 관광 업황 악화로 계획된 투자를 축소 또는 연기했고, 대구ㆍ경북권은 섬유 및 자동차부품 제조업의 부진으로 소폭 줄었다.

한 해 전과 비교한 2분기 수출은 제주권이 반도체 설계를 중심으로 소폭 증가했고, 나머지는 줄었다. 특히 동남권은 자동차, 기계장비, 철강 금속 등 대부분 품목의 수출이 큰 폭으로 줄었고, 선박도 해외 관계사들의 업무 차질 등으로 일부 인도가 지연되면서 감소했다. 호남권은 석유화학ㆍ정제, 철강, 자동차 등을 중심으로 대폭 감소했다.

한은은 이번 보고서에 전국 451개 업체(제조업 263개ㆍ서비스업 158개ㆍ건설업 30개)를 대상으로 한 설문 조사 결과도 담았다. 조사업체의 76.4%는 올해 2∼4월 중 생산이 전년 동기보다 줄었다고 답했다. 전체 13%가 경영 악화로 이미 인력을 축소했고, 27%는 앞으로 코로나19 사태가 진정되지 않으면 고용을 축소할 것이라고 답했다. 자금 사정은 전체 절반 이상 업체(다소 어려움 29.4%, 어려움 16.2%, 심각히 어려움 7.2%)가 어렵다고 답했다.

