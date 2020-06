방사청의 맹탕감사… ADD 유출자료는 파악 못했다

[아시아경제 양낙규 기자]방위사업청이 국방과학연구소(ADD)퇴직자들의 기밀유출과 관련 감사를 벌였지만 "현재 유출된 자료가 몇 건인지는 제대로 파악하지 못하고 있다"고 말해 논란이다.

25일 방위사업청이 지난 5월 4일부터 6월 12일까지 실시한 감사 결과를 보면 발표하면서 "한 퇴직자가 퇴직 전 정보유출방지시스템에 접속한 흔적이 68만여건"이라며 "현재 유출된 자료가 몇 건인지는 제대로 파악하지 못하고 있다"고 말했다. 또 "ADD 내부에서 자료 유출 의혹이 4월에 제기됐는데, 방사청은 그전까지 모르고 있었다"고 전했다.

특히 퇴직자들이 퇴직 전 빼돌린 기밀자료가 정확히 어떤 것인지 아직 식별하지 못하고 있다. 내부 전산망에서 유출 흔적을 발견했지만, 어떤 문서인지는 파악되지 않았다는 것이다.

작년 12월 개정된 '공직자윤리법'의 시행령과 시행규칙이 다음 달부터 적용되므로 퇴직자 규모는 더욱 늘어날 전망인데 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다. 개정 공직자윤리법은 ADD와 국방기술품질원의 재산등록ㆍ취업 심사 대상을 임원급에서 수석급까지 확대했다. ADD 430여명과 국방기술품질원 60여명이 재산등록 및 취업 심사 대상자로 추가될 것으로 예상된다.

ADD 수석연구원 등이 재산공개 및 취업 심사 대상이 되면 퇴직자 규모가 늘어날 것으로 방사청은 추정하고 있다.

양낙규 기자 if@asiae.co.kr