'대북 전단' 살포 박상학 대표 취재진 폭행, 경찰관에 가스총…경찰 수사 나서

[아시아경제 이정윤 기자] 대북전단을 살포 한 박상학 자유북한운동연합 대표가 취재진을 폭행하고 경찰관에게 가스총을 쏴 경찰이 수사에 나섰다.

서울 송파경찰서는 특수공무집행방해 등 혐의로 박 대표를 불러 조사할 예정이라고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 박 대표는 지난 23일 송파구의 자택을 찾은 방송사 취재진에게 "어떻게 찾아왔냐"고 항의하며 주먹을 휘두르고 복도에 있던 벽돌을 던지며 폭행을 가했다. 박 대표는 또 이를 저지하려던 경찰관에게 가스총을 분사한 것으로 전해졌다.

경찰은 이와 같은 사실을 인지하고 신변 보호 대상자인 박 대표에 대한 수사에 착수했다. 경찰 관계자는 "아직 폭행을 당한 피해자 조사를 하지 않았다"면서 "피해자 조사 후 박 대표를 상대로 범행 동기와 사건 경위 등을 확인할 예정"이라고 말했다.

자유북한운동연합을 이끄는 박 대표는 정부의 금지 방침에도 대북 전단 살포 활동을 해왔다. 통일부는 남북교류협력법 위반으로 이 단체를 고발하는 한편, 법인 설립허가 취소를 하기로 했다.

