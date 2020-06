[아시아경제 구은모 기자] 2차전지 설비 전문 업체인 디에이테크놀로지가 8%대 강세를 보이고 있다. 최근 포스트 코로나 시대의 핵심 산업으로 2차전지에 대한 관심이 다시 높아진 데 따른 것으로 풀이된다.

25일 디에이테크놀로지 디에이테크놀로지 196490 | 코스닥 증권정보 현재가 1,275 전일대비 90 등락률 +7.59% 거래량 3,627,310 전일가 1,185 2020.06.25 10:41 장중(20분지연) close 는 오전 10시48분 현재 전 거래일 대비 8.02%(95원) 오른 1280원에 거래되고 있다.

시장조사기관 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 4월까지 국내 업체들의 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율은 35%를 넘으며 지난해 같은 기간과 비교해 두 배 이상 증가했다.

디에이테크놀로지는 원통형을 비롯해 각형, 파우치 형태까지 대부분의 2차전지 장비 라인업을 갖춘 2차전지 설비 전문 업체다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr