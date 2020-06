김종훈 SK이노베이션 이사 "가슴으로 추구하는 혁신, 역사를 바꾼다"

SK이노, 보도전문채널 '스키노뉴스' 영문판 오픈

[아시아경제 황윤주 기자] 김종훈 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 134,500 전일대비 2,000 등락률 -1.47% 거래량 777,400 전일가 136,500 2020.06.25 10:38 장중(20분지연) close 이사회 의장이 역사를 바꿀 새로운 사고와 비즈니스 혁신을 주문했다.

김종훈 의장은 최근 보도전문채널 '스키노뉴스' 영문판 오픈을 기념하는 'Let us stick it out till we get it over!(함께 뭉쳐 위기를 극복하자)' 제목의 칼럼을 통해 "SK의 전통과 기업문화에는 비즈니스에 영감을 불어넣는 아이디어는 '사람'에서 나온다는 믿음이 깔려 있다"고 강조했다.

김 의장은 "최근 오픈한 사내대학 'mySUNI(마이써니)'는 다양한 분야의 지식과 아이디어를 구성원들 사이에 흐르게 한다"며 "자발적이고 의욕적으로 두뇌를 활용하자는 SK의 인재상 'VWBE(Voluntarily, Willingly, Brain Engagement)'으로 연결이 될 것"이라고 구성원들이 자기개발에 힘써줄 것을 당부했다.

이어 "화석연료를 대체할 새로운 친환경 에너지를 찾기 위한 '혁신(innovation)'은 우리 모두가 늘 고민하고 있는 화두이지만, SK가 추구하는 혁신은 단지 머리로만 하는 것이 아닌 가슴으로 추구하는 것이 다른 기업과 다르며, 비즈니스를 통해 사회적 가치를 창출하고 측정까지하는 부분이 차별화 된다"고 말했다.

그는 "코로나로 인해 사업은 물론 개개인의 삶에 많은 변화가 나타나고 있으며, '언택트(untact)'라는 삶의 방식이 결국 비즈니스 모델에도 영향을 미치게 될 것"이라며 "역사의 교훈은, 질병의 발생이 삶에 변화를 불러일으키지만, 새로운 사고로 변화를 맞이하면 역사를 바꿀 수 있다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr





