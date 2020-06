폼페이오 "화웨이 5G 장비 배제 조류 생겨"

화웨이 장비 배제 국가와 통신사 등 언급

韓 SKT·KT·삼성도 거론

中 아프리카 대출 관행도 비판

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마이크 폼페이오 미국 국무부 장관이 전 세계적으로 반(反) 화웨이 조류가 생기고 있다며 한국 통신회사도 그 사례로 꼽았다.

폼페이오 장관은 24일(현지시간) 발표한 '믿을 수 있는 5세대 이동통신(5G) 장비공급업체에 대한 조류가 바뀌고 있다'는 제목의 성명에서 "세계 시민이 중국 공산당의 감시국가 위험성에 눈을 뜨면서 화웨이에 등을 돌리고 있다"고 말했다.

폼페이오 장관은 "전 세계 통신회사와 화웨이의 거래가 사라지고 있다"며 체코, 폴란드, 스웨덴, 에스토니아, 루마니아, 덴마크, 라트비아를 예로 들었다. 그는 또 최근에 그리스가 5G망 구성을 위해 화웨이 대신 에릭슨의 장비를 사용하기로 동의했음을 소개했다.

그는 이어 전 세계 최대 통신사 중 화웨이 장비를 사용하지 않은 곳을 '클린 통신사'라고 표현하며 우리나라의 SK텔레콤, KT와 함께 프랑스 오랑쥬, 인도 지오, 호주 텔스트라, 일본 NTT, 영국 O2 등 국가별 통신사의 예를 들었다. 국내 통신사 중 화웨이 장비를 사용중인 LG유플러스는 이 명단에 들지 못했다.

폼페이오 장관은 "몇 주 전 캐나다의 3대 통신회사들이 에릭슨, 노키아, 삼성과 제휴하기로 결정했다"며 이는 화웨이가 캐나다의 5G 네트워크를 구축하도록 허용하는 것을 여론이 압도적으로 반대하고 있기 때문이라고 부연했다.

폼페이오 장관은 이어 "더 많은 나라와 회사, 시민이 가장 민감한 데이터를 다루는 데 있어 누구를 신뢰해야 하는지 의문을 가질수록 대답은 더 분명해진다"며 "이는 중국 공산당의 감시국가는 아니라는 점"이라고 강조했다.

폼페이오 장관은 이날 또다른 성명을 통해서는 중국의 아프리카 지원에 대해 공허한 약속이라고 비판하기도 했다.

폼페이오 장관은 지난주 열린 중국-아프리카 정상 회담을 겨냥, "시진핑 중국 국가주석이 우리는 항상 사람들과 그들의 삶을 중심에 두어야한다고 말했지만, 치명적인 바이러스를 방출한 중국 공산당의 역할에 대한 진정한 투명성과 책임있는 약속을하지 않았다"고 비판했다.

그는 중국의 아프리카 원조가 대출로 진행되고 있다면서 "대부분의 미국 대외 원조는 대출보다는 보조금 형태로 제공된다. 중국은 원조를 위해 대출을 제공해, 해당 국가 시민들의 기회를 박탈하고 국가 주권을 훼손하는 행동을 하고 있다"고 비판했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr