경북 예천군, 2022년 아시아주니어 육상선수권대회 유치 '쾌거'

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 42억 아시아를 대표하는 청소년 육상의 대축제인 ‘2022 아시아 주니어 육상선수권대회’가 경북 예천에서 열린다.

경상북도와 예천군은 24일 예천공설운동장 회의실에서 대회 유치에 대한 그간의 추진경과를 발표하고, 성공적인 대회운영 방안을 논의했다.

아시아 육상의 10년을 책임질 재목을 발굴하는 대회를 예천 유치에 성공하면서 아시아 육상 중심도시로 도약하는 계기를 마련했다는 게 예천군의 설명이다.

예천군은 대한육상연맹에서 주관하는 50여개의 국제·전국대회 중 지난해에 3개, 올해 7개 대회를 유치하는 등 해마다 대회유치 실적이 꾸준히 증가했다. 국내 유일의 육상전용 돔 훈련장, 경사로 훈련장, 모래사장 훈련장 등 동·하계 전천후 훈련이 가능한 모든 시설을 보유해 한국 육상의 메카로 자리매김하고 있다.

예천군은 국내외 대규모 대회를 개최한 경험을 바탕으로 교통, 숙박, 음식업소 등 분야별 대책 마련과 함께 공설운동장 리모델링 등 대회 개최 준비에 만전을 다한다는 각오다.

이철우 경북도지사는 "세계적인 양궁의 도시로 알려진 예천이 육상에서도 세계적인 도시로 성장해 예천이 양궁과 육상의 메카로서 자리잡기를 바란다"며 "이번 대회 유치로 코로나를 극복할 수 있는 희망의 메시지가 될 수 있도록 남은 2년 동안 철저히 대회 를 준비해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr