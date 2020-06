[아시아경제 오주연 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 16,900 전일대비 2,450 등락률 +16.96% 거래량 34,078,554 전일가 14,450 2020.06.24 15:30 장마감 close 은 24일 언론에서 보도된 매각설과 관련해 "이와 관련된 사업재편 등을 추진하고 있지 않다"고 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr