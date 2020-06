"코로나19 대응책이 美좀비기업 양산"…초저금리에 부실기업 우려↑

[아시아경제 정현진 기자] 미 연방준비제도(Fed)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 경제적 타격에 대응하기 위해 내놓은 경제 정책이 부채를 감당할 수 없는 부실한 '좀비 기업'을 더욱 양산할 우려가 있다고 23일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

WP는 도이체방크증권 자료를 인용해 이미 미국 상장기업의 20% 가량이 부채로 연명하는 좀비 기업에 해당한다면서 이러한 좀비 기업 비율이 2013년 이후 2배로 상승했다고 전했다. 좀비 기업은 일반적으로 3년 연속 이자를 감당할 충분한 수익이나 영업이익을 내지 못하는 기업을 말한다.

좀비 기업은 최근 수년간 초저금리가 지속되면서 급증했다. 돈을 쉽게 구할 수 있는 환경이 마련되면서 도산하는 기업이 줄어들게 된 것이다. 토르스텐 슬록 도이체방크증권 수석 이코노미스트는 "Fed가 행동해서는 안된다고 말하는 것이 아니다"라면서 "다만 적극 개입에 대한 부작용이 있다는 것"이라고 설명했다.

문제는 이러한 상황이 단기적으로는 경제를 활성화 시키더라도 중장기적으로는 생산성과 투자, 경쟁력 측면에서 부작용이 커질 우려가 크다고 WP는 지적했다. 좀비 기업이 증가할수록 경제 자체가 더욱 약화하고 중앙은행 입장에서 금리 인상을 꺼릴 가능성이 커진다.

Fed에 따르면 비금융 기업 부채는 올해 1분기 중 19% 가량 증가해 최근 40년 내 가장 높은 증가율을 보였다. 기업들의 1분기 신규 부채 규모는 전분기대비 10배 많은 3조달러로 집계됐다. 이와 함께 신용평가사 S&P가 평가한 신용등급 'CCC' 이하인 기업은 지난달 31일 기준 256개로, 2008∼2009년 글로벌 금융위기 보다 2배 가까이 증가했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr