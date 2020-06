창원대 산학협력단, ‘스마트제조혁신 선도대학사업단’ 현판식 개최

산자부 등 2020년 스마트제조 고급인력 양성사업 추진 시행 발판

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교는 학교 종합교육관 앞에서 ‘스마트제조혁신 선도대학사업단‘의 현판식 행사를 개최하고 사업단의 본격적인 운영에 들어갔다고 24일 밝혔다.

이날 현판식에는 이호영 창원대 총장과 교직원, 경남도를 비롯한 컨소시엄 관계자와 기업체 임직원 등 50여명이 참석한 가운데 진행됐다.

해당 사업은 산업통상자원부와 한국산업단지공단이 ‘2020년 스마트제조 고급인력 양성사업’을 추진하기 위해 시행하는 사업으로, 4월 창원대를 총괄 주관기관으로 최종 선정된 바 있다.

이 사업은 2020년부터 1단계 3년차 사업으로 진행된다. 창원대를 총괄 주관기관으로, 지자체인 경남도와 창원시, 대학으로는 경남대와 문성대, 공혁신기관으로는 경남창원산학융합원과 한국전기연구원이 공동으로 참여해 컨소시엄 형태로 사업을 추진하게 된다.

이호영 창원대 총장은 “학교와 컨소시엄 참여 기관 등의 협조체계 구축을 통해 대한민국 제조업과 기계 산업의 중추인 창원 국가산업단지의 제조업 혁신과 스마트화를 이뤄낼 것이다”며 “이를 통해 경남도와 창원 지역이 4차 산업혁명을 선도하는 미래형 국가 산단으로 거듭나게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

