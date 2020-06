국회 찾은 홍남기 “3차 추경 처리 안 돼 속이 탄다”

[아시아경제 전진영 기자] 국회 원 구성이 난항을 겪는 가운데 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부장관은 24일 국회를 찾아 3차 추가경정예산안(추경)의 신속 처리를 촉구했다.

홍 부총리는 이날 박병석 국회의장을 예방하고 “3차 추경안을 국회에 제출한지 3주가 지났는데 처리가 안 되고 있다”며 “의장님도 속이 타겠지만 저도 안타까운 마음으로 속이 타들어간다”고 말했다.

그는 “금융지원, 고용지원, 경기보강 지원 등 꼭 필요한 시급한 전략을 (추경안에) 담아왔기 때문에 의장님이 어렵더라도 도와달라는 말씀을 드린다”면서 “다음 주가 6월 임시국회 마지막인데, 7월 달에 집행될 수 있도록 다음 주 말까지는 통과시켜줬으면 좋겠다”고 강조했다.

박 의장은 이에 “여야를 떠나 추경의 절박성과 필요성을 잘 알고 있다. 최선을 다해 노력하겠다”고 답했다.

홍 부총리는 이후 김상희 국회 부의장과 김태년 더불어민주당 원내대표를 차례로 예방해 마찬가지로 당부했다. 그는 김 원내대표를 예방한 뒤 기자들과 만나 “이번 추경이 가장 중요한 추경이 아닌가 싶다”며 “규모도 그렇지만 내용적으로 중요한 것이 많이 들어가 있다. 다음 주까지 처리를 해달라고 말씀드렸다”고 밝혔다.

그러면서 “1차 추경, 2차 추경의 경우 국회 예결위에 올려 제안설명을 하고 국회본회의에서 통과되는데 각각 7일, 3일이 걸렸다”며 “지금부터 워킹데이라고 가정하더라도 아직 7~8일이 남았기 때문에 (다음 주 내 처리) 가능성이 충분하다고 생각한다”고 덧붙였다.

홍 부총리는 아직 국회로 복귀하지 않은 주호영 미래통합당 원내대표를 향해서는 “주 원내대표도 (국회로) 오면 추경을 빨리 통과시켜달라고 찾아뵙고 말씀드릴 생각이 있다. 주저 없이 찾아뵐 계획”이라고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr