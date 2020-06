롯데百 광주 ‘사랑의 헌혈 캠페인’ 동참

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점(점장 나연)은 코로나19 장기화로 인한 혈액 수급에 어려움을 겪고 있어 지역 사회를 위해 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 전개했다고 24일 밝혔다.

이번 헌혈 캠페인은 코로나19로 거리두기 문화가 확산되고 장기화됨에 따라 헌혈자 수가 급감하면서 혈액 수급에 비상이 걸린 상황에 자발적으로 헌혈에 동참하고 캠페인을 통해 헌혈 문화를 확산하고자 진행하게 됐다.

헌혈은 롯데백화점 광주점 정문에 마련된 헌혈버스에서 진행됐다.

임직원과 파트너사의 직원 약 50여 명이 헌혈에 동참했다. 모은 헌혈증은 대한적심자사의 광주전남혈액원에 기부해 나눔을 실천할 계획이다.

나연 롯데백화점 광주점장은 “코로나 사태가 장기화되면서 혈액 수급에 어려움을 겪고 있다는 소식을 접하고 캠페인을 마련했다”며 “저희 임직원들이 혈액 수급에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr